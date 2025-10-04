Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An den sächsischen Flughäfen sind dieses Jahr elf Mal Drohnen gesichtet worden. (Archivbild)
An den sächsischen Flughäfen sind dieses Jahr elf Mal Drohnen gesichtet worden. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
An den sächsischen Flughäfen sind dieses Jahr elf Mal Drohnen gesichtet worden. (Archivbild)
An den sächsischen Flughäfen sind dieses Jahr elf Mal Drohnen gesichtet worden. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
2025 bisher elf Drohnensichtungen an Sachsens Flughäfen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drohnen sorgen immer häufiger für Störungen an deutschen Flughäfen. In München legten sie den Flugverkehr sogar zeitweise lahm. Wie ist die Lage an den sächsischen Flughäfen?

Leipzig/Dresden.

Rund um die sächsischen Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben in diesem Jahr bislang elfmal Drohnen den Flugverkehr gestört. Sechsmal wurden unerlaubte Fluggeräte am Leipziger Airport gesichtet, fünfmal am Dresdner. Das teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. 

Spitzenreiter ist demnach Frankfurt/Main mit 37 Drohnensichtungen in den ersten neun Monaten vor Köln/Bonn (13) und Düsseldorf (10). 

Bundesweit registrierte die DFS bis einschließlich September den Angaben zufolge 172 Behinderungen des Luftverkehrs durch Drohnen. Das sind jetzt schon mehr als im gesamten Vorjahr. 123 Fälle, also fast drei Viertel, passierten im Großraum von Flughäfen. Und das, obwohl Drohnenflüge in einem Radius von 1,5 Kilometern um Airports herum verboten sind. 

Drohnensichtung kann erhebliche Folgen haben 

Wer die Drohnen steuerte, geht aus einer Übersicht der Flugsicherung nicht hervor. In vielen Fällen dürften Hobby-Piloten die Ursache sein. In der Regel melden Flugzeug-Piloten oder der Tower Drohnen. Die bundeseigene Flugsicherung entscheidet dann, welche Maßnahmen eingeleitet werden. 

"Drohnen können die An- und Abflüge gefährden, daher reagieren wir immer sofort", schilderte eine DFS-Sprecherin. "Sobald uns eine Drohnensichtung bekannt wird, erteilt unser Tower nur noch Freigaben für den nicht betroffenen Bereich des Flughafens." Im Extremfall werden die An- und Abflüge demnach in einer solchen Situation ganz eingestellt. Alle Aktivitäten würden eng mit dem Flughafen und der Polizei abgestimmt.

Worst Case in München 

Drohnensichtungen an zwei Tagen hintereinander legten zuletzt den Münchner Airport zeitweise lahm. Dort waren am Donnerstag und am Freitag jeweils abends Drohnen gesichtet worden, daraufhin wurde der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt. Die Vorfälle haben eine Diskussion über einen besseren Schutz der Airports in Deutschland ausgelöst. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
4 min.
Gut abgesichert beim Heimwerken?
Das Anbringen von Lampen erledigen viele selbst. Doch was ist, wenn man von der Leiter stürzt und sich schwer verletzt?
Selbermachen liegt im Trend. Doch wer beim Heimwerken zu forsch ist, riskiert mehr als nur einen schiefen Nagel in der Wand. Für große Schäden kommt im schlechtesten Fall kein Versicherer auf.
Katja Fischer, dpa
07.10.2025
2 min.
Dem digitalen Sog entkommen - per App
Ausgewogene Mediennutzung erlernen: Die Web-App "freii" bietet einem drei Wochen lang kleine Challenges und Infos, um ziellosem Scrollen vorzubeugen.
Tiktok, Youtube und Co machen Spaß. Doch verlagert sich das Leben zu sehr ins Digitale, kann das der Gesundheit schaden. Für Jugendliche und Eltern gibt es jetzt ein neues Präventionsangebot.
26.09.2025
5 min.
Sind Deutschlands Flughäfen vor Drohnen geschützt?
Drohnen sind für den Flugverkehr gefährlich - deshalb gilt an Flughäfen ein Flugverbot. Die Statistik zeigt aber: Die Gefährdungslage hat in den vergangenen Jahren zugenommen. (Illustration)
Drohnenflüge über Flughäfen sorgen derzeit für Schlagzeilen. Auch in Deutschland sind die unbemannten Flugobjekte längst ein Thema, das in immer größerem Rahmen die Sicherheitsbehörden beschäftigt.
Marco Hadem, Michael Donhauser und Frederick Mersi, dpa
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
26.09.2025
2 min.
Neun Drohnenvorfälle an Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden
Die Behinderungen deutscher Flughäfen durch Drohnen haben im laufenden Jahr zugenommen. (Symbolfoto)
Drohnenflüge stören zunehmend Flughäfen hierzulande. Die Deutsche Flugsicherung warnt: Im Umkreis von 1,5 Kilometern sind sie verboten und können hohe Strafen nach sich ziehen.
Mehr Artikel