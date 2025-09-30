Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die neuen Polizisten treten ihren Dienst bereits am Mittwoch an.
Die neuen Polizisten treten ihren Dienst bereits am Mittwoch an. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Innenminister Armin Schuster (CDU) beglückwünschte die Absolventen zum erfolgreichen Abschluss.
Innenminister Armin Schuster (CDU) beglückwünschte die Absolventen zum erfolgreichen Abschluss. Bild: Jennifer Brückner/dpa
Sachsen
205 neue Kommissare bei sächsischer Polizei
Die frisch ernannten Polizisten starten ihren Dienst bereits am Mittwoch. Die meisten werden in Dresden und Leipzig eingesetzt.

Chemnitz.

Die sächsische Polizei hat 205 neue Kommissarinnen und Kommissare. Die Absolventen des Bachelorstudiengangs und des Vorbereitungsdienstes Computer- und Internetkriminalitätsdienst der Hochschule der Polizei wurden bei einer Feier in der Stadthalle Chemnitz ernannt, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die 77 Frauen und 128 Männer treten ihren Dienst bereits am Mittwoch an, die meisten von ihnen in den Polizeidirektionen Dresden (46) und Leipzig (43). Sie seien nun Teil einer Gemeinschaft, die für die Sicherheit der Menschen in Sachsen einstehe, sagte Innenminister Armin Schuster (CDU) laut Mitteilung. "Ihr Dienst ist kein gewöhnlicher Job - er ist eine Verpflichtung, für andere da zu sein, wenn es darauf ankommt."

Neben der Ernennung der neuen Kommissare verabschiedete Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa auch zwölf Masterstudierende der Polizei Sachsen und Polizei Thüringen. Nach einem ersten Jahr an der FH in Sachsen setzen die sogenannten Ratsanwärter ihr Studium für den höheren Polizeidienst an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) im Münster fort. (dpa)

