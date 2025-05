21-Jährige liegt tot im Wald - Was wir wissen und was nicht

In einem Wald in der Westlausitz liegt eine Tote. Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus - unter Verdacht steht ein 16-Jähriger. Viele Fragen sind offen.

Laußnitz.

In einem Waldstück in Ostsachsen haben Polizeibeamte die Leiche einer 21-Jährigen gefunden, ein 16-Jähriger wurde festgenommen. Was wir bis jetzt wissen - und was nicht.