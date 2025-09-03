Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anschieber Simon Wulff ist für 21 Monate gesperrt worden.
Anschieber Simon Wulff ist für 21 Monate gesperrt worden. Bild: Roman Koksarov/dpa
Anschieber Simon Wulff ist für 21 Monate gesperrt worden.
Anschieber Simon Wulff ist für 21 Monate gesperrt worden. Bild: Roman Koksarov/dpa
Sachsen
21 Monate Doping-Sperre für Bob-Anschieber Wulff
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Dezember wird dem Anschieber von Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich ein verbotenes Mittel nachgewiesen. Nun gibt es ein Urteil.

Dresden.

Bob-Anschieber Simon Wulff ist nach seinem positiven Doping-Befund aus dem Dezember vergangenen Jahres für 21 Monate bis September 2026 gesperrt worden. Damit fehlt er dem Bob-Dominator Francesco Friedrich auch bei den Olympischen Winterspielen im Februar nächsten Jahres.

Bei Wulff war beim Weltcup in Altenberg 2024 die Substanz Methylhexanamin nachgewiesen worden. Diese ist im Training erlaubt, im Wettkampf allerdings verboten. Wulff hat eine wissentliche Einnahme stets bestritten.

"Sperre akzeptiert"

"Simon Wulff hat die provisorische Sperre nach Bekanntgabe des Befundes akzeptiert und sich während des gesamten Verfahrens kooperativ gezeigt. Auch wenn keine Hinweise auf ein vorsätzliches Fehlverhalten vorliegen, konnte die Quelle der Substanz trotz erheblicher Bemühungen von Simon Wulf nicht eindeutig ermittelt werden", teilte der Bob- und Schlittenverband von Deutschland (BSD) mit.

Gemäß der Einigung zwischen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA), dem Internationalen Bob- und Skeletonverband (IBSF) und dem Athleten wird die Sperre nach Artikel 10.8.2 der IBSF-Anti-Doping-Regeln ab dem Datum der Probenahme ausgesprochen. Simon Wulff ist somit ab dem 7. September 2026 wieder zur Teilnahme an Wettkämpfen berechtigt. Ein Mannschaftstraining ist bereits ab dem 7. Juli 2026 wieder möglich.

NADA warnt seit 2010 vor Methylhexanamin

"Wir wünschen Simon für die kommende Zeit alles Gute. Es ist natürlich schwer, wenn man fünf Wochen nach der Probenahme nachweisen soll, was man zu sich genommen hat. Simon hat sich im Verfahren offen und ehrlich gezeigt, und wir respektieren seine Entscheidung, die Sperre anzunehmen", sagte Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des BSD.

Die Sperre hat potenzielle Auswirkungen auf die Gesamt-Weltcupwertung des Teams um Friedrich, da Wulff Teil dieser Mannschaft war. Der BSD wartet derzeit auf eine offizielle Entscheidung der IBSF, wie sich die Sperre auf die Punktewertung im Gesamt-Weltcup auswirken wird.

Der Ex-Leichtathlet war vom BSD sofort nach Bekanntwerden der positiven Probe vorsorglich freigestellt worden, um mögliche rückwirkende Sanktionen gegen das Team auszuschließen. Der Weltverband hatte Wulff nicht vorläufig gesperrt. Die Nationale Anti-Doping-Agentur (Nada) warnt bereits seit 2010 auf ihrer Webseite vor Methylhexanamin. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
23.08.2025
2 min.
Skisprung-Skandal: Sperren für norwegische Athleten
Norwegens Skispringer Marius Lindvik ist für drei Monate gesperrt worden. (Archivbild)
Norwegens Skispringer haben bei der WM ihre Anzüge manipuliert. Auch ein Weltmeister ist in die Causa involviert. Jetzt gibt es ein Urteil.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
15.08.2025
2 min.
Nach Dopingproben-Wirbel: Magdeburgs Portner gesperrt
Torhüter Nikola Portner ist ab Dezember wieder spielberechtigt.
Nikola Portner fehlt dem SCM bis zum 10. Dezember. Der Torwart wird nach einer positiven Dopingprobe vom März 2024 rückwirkend für 21 Monate gesperrt. Ein vorsätzlicher Verstoß wird ausgeschlossen.
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel