Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach einem Unfall auf der Landstraße zwischen Strauch und Oelsnitz bittet die Polizei um Hinweise. (Symbolbild)
Nach einem Unfall auf der Landstraße zwischen Strauch und Oelsnitz bittet die Polizei um Hinweise. (Symbolbild) Bild: Stefan Puchner/dpa
Nach einem Unfall auf der Landstraße zwischen Strauch und Oelsnitz bittet die Polizei um Hinweise. (Symbolbild)
Nach einem Unfall auf der Landstraße zwischen Strauch und Oelsnitz bittet die Polizei um Hinweise. (Symbolbild) Bild: Stefan Puchner/dpa
Sachsen
22-Jährige stirbt bei Motorradunfall nahe Großenhain
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 22-Jährige verliert nahe Großenhain die Kontrolle über ihr Motorrad und stirbt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Großenhain.

Zu einem tödlichen Unfall kam es am Samstag bei Großenhain im Landkreis Meißen: Auf einer Landstraße zwischen den beiden Ortschaften Strauch und Oelsnitz kam eine 22-Jährige mit ihrem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, teilte die Polizei mit. Dabei kollidierte die Frau mit Bäumen neben der Straße. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen zum Unfallhergang. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
05.10.2025
1 min.
Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallfahrer flüchtet
Die Polizei war am Samstagnachmittag in Kleingera im Einsatz. (Symbolbild)
Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto liegt ein Motorradfahrer schwer verletzt im Krankenhaus. Der Unfallverursacher ist geflohen und wird derzeit von der Polizei gesucht.
14.10.2025
1 min.
Bauarbeiter wird von Bagger erfasst und stirbt
Die Polizei setzte zur Ermittlung auch eine Drohne ein. (Symbolbild)
Auf einer Baustelle in Leipzig wird ein Mann von einem Bagger erfasst und stirbt. Das ist bisher bekannt.
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
13:03 Uhr
4 min.
Neues Album von Stefanie Hertel: Ein letztes Duett mit Vater Eberhard
Stefanie Hertel in ihrem Element – hier bei einem Auftritt diesen Sommer in der Katharinenkirche in Oelsnitz.
Nach sieben Jahren veröffentlicht Sängerin Stefanie Hertel am Freitag eine neue Platte. Sie hält mit dem Album musikalisch Rückschau und blickt gleichzeitig nach vorn. Im November kommt sie mit einem Musiktheater nach Plauen.
Christian Schubert
Mehr Artikel