22-Jähriger flüchtet mit gestohlenem Auto vor Polizei

Eine Verfolgungsjagd im Landkreis Bautzen endet für einen 22-Jährigen mit einem Unfall. Polizisten stellen fest: Das Auto wurde zuvor in Dresden gestohlen.

Wittichenau. Ein 22-Jähriger ist auf der Flucht vor der Polizei in einem Ortsteil von Wittichenau (Landkreis Bautzen) mit einem Auto gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann hatte das Auto zuvor in Dresden gestohlen, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Polizisten nahmen ihn den Angaben zufolge fest und brachten ihn in Gewahrsam. Er blieb bei dem Unfall demnach unverletzt.

Polizisten wollten das Auto in der Nacht zum Montag in einem Ortsteil von Neukirch (Landkreis Bautzen) kontrollieren, als der Fahrer flüchtete, wie es hieß. Die Beamten nahmen demnach die Verfolgung auf, die in Wittichenau mit dem Unfall endete. Der 22-Jährige versuchte laut Polizei noch, zu Fuß zu flüchten - wurde aber festgenommen.

Da der polizeibekannte Mann den Angaben zufolge unter Drogen stand, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. (dpa)