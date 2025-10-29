Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Organist der Thomaskirche will rund 22 Stunden an der Orgel spielen. (Archivbild)
Der Organist der Thomaskirche will rund 22 Stunden an der Orgel spielen. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
22 Stunden lang in Thomaskirche: alle Bach-Orgelwerke
Über 200 Stücke hat Johann Sebastian Bach für die Orgel geschrieben. In der Thomaskirche erklingen sie nun alle hintereinander.

Leipzig.

Organist Johannes Lang spielt das gesamte Orgelwerk von Johann Sebastian Bach in der Leipziger Thomaskirche hintereinanderweg - 22 Stunden lang. Der Bach-Marathon soll an diesem Freitag um 13.30 Uhr beginnen und bis Samstagvormittag laufen, wie die Kirchengemeinde mitteilte. Der Thomasorganist spiele 235 Werke in 14 Konzerten, die jeweils 90 Minuten dauern.

Lang (36) sagte, für ihn gehe mit dem Bach-Marathon ein langgehegter Traum in Erfüllung. Für die Umsetzung sei eine sehr lange Vorbereitungszeit nötig gewesen. Er wolle "die Begeisterung für die unglaubliche Vielfalt des bachschen Orgelwerks wecken." Das Publikum kann frei wählen, ob es einzelne Konzerte, Teilabschnitte oder die gesamte Reihe besucht. Die entsprechenden Tickets heißen "Kurzstrecke", "Halbmarathon" und "Marathon".

Gespielt wird auf der Bach-Orgel von Gerald Woehl. Mehr als 60 fein abgestufte Klangfarben würden auch nach vielen Stunden sowohl für Hörer als auch für den Spieler noch für Genuss sorgen. 

Es entsteht zudem eine 90-minütige Konzertdokumentation, die auf ARTE und später auch in der ARD Mediathek sowie im MDR gezeigt werden soll. (dpa)

