229 Studierende treten Studium "Polizeiwissenschaften" an

Rothenburg.

79 junge Frauen und 150 junge Männer haben am Mittwoch ihr Hauptstudium an der Hochschule der Sächsischen Polizei begonnen. "Wir werden Sie in den kommenden zwei Jahren bestmöglich auf das spätere Berufsleben als Führungskraft in der sächsischen Polizei vorbereiten", sagte der Rektor der Hochschule, Dirk Benkendorff.