243 Millionen Euro für Energiewende und Klimaschutz

Dresden.

Sachsen steckt in den kommenden fünf Jahren knapp 243 Millionen Euro in die Energiewende und den Klimaschutz. "Das ist ein Turbo für Energie und Klima im Freistaat", sagte der auch für Klimaschutz zuständige Energieminister Wolfram Günther (Grüne) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Dresden. Ein Förderprogramm dieser Größe für dieses Thema habe es bisher im Freistaat noch nicht gegeben. "Bei aller Freude über diesen enormen Schub: Er ist bitternötig. Die Klimakrise ist in Sachsen mit aller Härte zu erleben, mit anhaltender Dürre, viel zu heißen Sommern, historisch geschädigten Wäldern."