25.000 Menschen bei Dresdner Ostrale: Hoffnung auf Domizil

Dresden.

Die 14. Dresdner Ostrale Biennale lockte in diesem Sommer wieder Kunstinteressierte und Neugierige in die alte Kantine des einstigen DDR-Computerherstellers Robotron. Die Ausstellung "kammer_flimmern", die die gegenwärtige Zerrissenheit der Gesellschaft thematisierte, sahen 25.000 Menschen, wie die Organisatoren zum Abschluss am Sonntag mitteilten. Das und eine Besucherbefragung sprächen dafür, dass das derzeit nur provisorisch zur Verfügung stehende Bauwerk für Ausstellungen zeitgenössischer Künste prädestiniert ist.