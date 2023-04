274.000 Besucherinnen und Besucher bei Leipziger Buchmesse

Zur ersten Buchmesse nach drei Jahren Pandemie-Zwangspause sind wieder mehrere Hunderttausend Besucherinnen und Besucher geströmt. Wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten, kamen an den vier Messetagen 274.000 Menschen in die Messehallen und zum Lesefestival "Leipzig liest". Damit erreichte die Buchmesse fast wieder ihr Vorkrisen-Niveau von 2019, als 286.000 Menschen kamen. "Die Leipziger Buchmesse hat aufs Beste bewiesen, warum sie im Bücherfrühling unentbehrlich ist", sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs. (dpa)