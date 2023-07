28-Jähriger zündet unter Drogeneinfluss Kleinbus an

Leipzig.

Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann soll im Leipziger Stadtteil Connewitz einen Kleinbus angezündet haben. Durch zeitnahe Löscharbeiten verhinderte die Feuerwehr ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeuges, wie die Polizei am Sonntag in Leipzig mitteilte. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd nahm die Polizei den 28-Jährigen am Samstagabend vorläufig fest.