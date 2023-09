29 Verstöße bei Schwarzarbeitskontrollen im Wachgewerbe

Erfurt.

Bei Schwarzarbeitskontrollen des Zolls im Wach- und Sicherheitsgewerbe von Thüringen und Südwestsachsen sind 29 Verstöße festgestellt worden. Das Gros habe es in Thüringen gegeben, vier in Westsachsen, teilte der Zoll am Montag in Erfurt mit. 248 Beschäftigte aus der Branche seien am 1. und 2. September befragt und überprüft worden. Bei den Verstößen gehe es um nicht gezahlten Mindestlohn oder Sozialversicherungsbeiträge, aber auch fehlende Ausweispapiere.