29 Werke zeitgenössischer Künstler aus Sachsen erworben

Dresden.

Die sächsische Kulturstiftung hat insgesamt 29 zeitgenössische Kunstwerke von 28 Künstlerinnen und Künstlern aus dem Freistaat angekauft. Zu den erworbenen Arbeiten gehören Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien, Installationen und Videoarbeiten, teilte die Stiftung am Montag in Dresden mit. Rund drei Viertel der Werke stammten von Frauen. Der Gesamtwert der Kunstankäufe betrage 161.360 Euro. Die Neuankäufe werden von diesem Samstag an bis zum 13. August in der Ausstellung "WIN/WIN - Die Kunstankäufe der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen 2023" in der Halle 14 - Zentrum für Zeitgenössische Kunst in der Leipziger Baumwollspinnerei gezeigt. Nach der öffentlichen Präsentation gehen die angekauften Werke in den Kunstfonds der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden über.