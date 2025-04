3,8 Millionen Euro von der EU für Tourismusprojekte

Die sächsisch-polnische Grenzregion wächst zusammen. Gemeinsame Projekte werden auch dank EU-Förderung Wirklichkeit.

Dresden.

Für zwei grenzüberschreitende Vorhaben im Muskauer Park und in der Oberlausitz fließen 3,8 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Insgesamt werden damit nach Angaben des Infrastrukturministeriums in Dresden in der aktuellen Förderperiode 28 grenzüberschreitende Projekte mit 36,6 Millionen Euro unterstützt. "Es ist eine wichtige Aufgabe, das vielfältige Natur- und Kulturerbe im sächsisch-polnischen Grenzgebiet zu bewahren und zu schützen", sagte Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (CDU).