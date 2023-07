300-Kilo-Elch auf Autobahn gesichtet

Bautzen.

Ein Elch ist am Mittwoch auf der Autobahn 4 im Landkreis Bautzen gesichtet worden. Ein Lkw-Fahrer meldete per Notruf, dass er das Tier kurz vor der Anschlussstelle Burkau gesehen habe, wie die Polizei am Donnerstag in Bautzen mitteilte. Daraufhin begaben sich die Beamten auf die Suche - allerdings ohne Erfolg. Elche sind in Sachsen und Brandenburg keine große Seltenheit mehr.