300 Quadratmeter Wald brennen im Dresdener Südwesten

Die Feuerwehr wird zu einem Feuer in einem Waldstück an einem Freibad in Dölzschen gerufen. Dort brannten Unterholz und Gestrüpp. Die Brandstelle war nur schwer zugänglich.

Dresden. Die Feuerwehr hat am Luftbad Dölzschen in Dresden ein Feuer in einem Waldstück gelöscht. Aufgrund der Trockenheit breitete sich der Brand auf eine Fläche von 300 Quadratmetern aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem war die Brandstelle nur schwer zugänglich. Nach einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand im Griff.

Um ausreichend Löschwasser zu befördern, mussten den Angaben zufolge mehrere Hundert Meter Schlauchleitung verlegt werden. Verletzt wurden durch die Flammen niemand. Die Feuerwehr rückte mit rund 50 Kräften an. Auch eine Drohnenstaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) war im Einsatz. (dpa)