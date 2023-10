32 Mio Euro in Sanierung von Wismut-Altstandorten geflossen

Chemnitz.

Für 32 Millionen Euro sind in den vergangenen beiden Jahren Hinterlassenschaften aus dem frühen Uranbergbau in Sachsen saniert worden. Insgesamt wurden 90 Projekte in 28 Städten und Gemeinden vorangetrieben, teilte der Bergbausanierer Wismut am Montag in Chemnitz mit. Der Schwerpunkt lag im Erzgebirgskreis, auf den fast 80 Prozent der Ausgaben entfielen. Zu den Projekten zählten etwa umfangreiche Arbeiten an Grubenbauen im ehemaligen Revier Juni in Breitenbrunn sowie der Start der Sanierung der Halde "Am Knochen" in Raschau-Markersbach.