34-jähriger Straftäter in Leipzig geflohen

Nach der Flucht eines verurteilten Straftäters in Leipzig hat die Polizei bisher vergeblich nach dem Mann gesucht. Nun wendet sie sich an die Öffentlichkeit. Was Sie zu dem Fall wissen müssen.

Leipzig. Die Polizei sucht nach einem Gewaltstraftäter, der in Leipzig aus dem Maßregelvollzug geflohen ist. "Aufgrund seiner bisherigen Taten ist nicht auszuschließen, dass von dem 34-Jährigen eine Gefahr ausgeht", informierte die Polizeidirektion Leipzig. Wer ihn sehe, solle sofort die Polizei rufen.

Der Mann sei 2023 zu einer knapp achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nähere Angaben zu seinen Straftaten wollte eine Polizeisprecherin nicht nennen. Er sei in einer Entziehungsanstalt untergebracht gewesen. Am Freitag sei er dann vom Gelände des Maßregelvollzugs über einen Zaun geklettert und entkommen.

Ist der Gesuchte im Raum Berlin unterwegs?

Alle bisherigen Suchmaßnahmen hätten nicht zum Erfolg geführt, so die Polizei. Daher hat sie sich nun auf Beschluss der Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Der Mann könnte sich inzwischen auch im Raum Berlin aufhalten, hieß es.

Laut Polizei ist er 1,72 Meter groß, hat eine schlanke, sportliche Statur und einen schwarzen Igelhaarschnitt mit Geheimratsecken. Auf der rechten Hand und an den Fingern trägt er Tattoos in Form von Schriftzeichen. Bei der Flucht trug er den Angaben zufolge eine Kapuzenjacke, eine schwarze Sporthose und weiße Sneaker. (dpa)