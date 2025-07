35-Jähriger soll Brand in seiner Wohnung selbst gelegt haben

Das Motiv ist noch völlig unklar. Im kleinen Erzgebirgsort Gelobtland wird ein Mann verdächtigt, Feuer in seiner eigenen Wohnung gelegt zu haben.

Marienberg.

Ein 35 Jahre alter Mann soll für den Wohnhausbrand in Gelobtland (Erzgebirgskreis) am Freitag verantwortlich sein. Im Ergebnis der Untersuchungen zur Brandursache und der bisherigen Ermittlungen sei davon auszugehen, dass er das Feuer in seinen Wohnräumen legte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der Mann befinde sich in einer Spezialklinik. Die Höhe des Sachschadens stehe nicht fest.