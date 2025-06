353 Schülerinnen und Schüler machen Abi mit 1,0

Ihre Prüfungen haben Sachsens Abiturienten hinter sich, nun richten viele ihren Blick auf Studium oder Ausbildung. Einige können dabei mit einem exzellenten Abi-Durchschnitt glänzen.

Dresden.

In Sachsen haben dieses Jahr weniger Abiturienten die Traumnote von 1,0 erreicht. Gab es im Vorjahr 402 solcher Einser-Absolventen, sind es nun 353, wie das Kultusministerium informierte. Dazu zählten fast doppelt so viele junge Frauen wie Männer. Sie wurden in der Dresdner Frauenkirche für ihren hervorragenden Abschluss geehrt - unter anderem mit einer Ehrenplakette aus Meissener Porzellan und einem Büchergutschein.