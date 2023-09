354 neue Azubis in Sachsens Polizei: Sechs Spitzensportler

Dresden.

116 junge Frauen und 238 junge Männer haben am 1. September ihre Ausbildung bei der sächsischen Polizei begonnen. Sechs von ihnen sind Spitzensportler und wurden in die Sportfördergruppe aufgenommen, wie die Hochschule der Sächsischen Polizei am Sonntag mitteilte. Wie im Vorjahr hatten sich rund 3000 junge Menschen um die Plätze an den drei Polizeifachschulen in Schneeberg, Chemnitz und Leipzig beworben.