36.000 Menschen besuchen Jobmesse "KarriereStart" in Dresden

Dresden.

Mehr als 36.000 Menschen haben am Wochenende in Dresden nach Veranstalterangaben die Jobmesse "KarriereStart" besucht. Vor allem junge Menschen seien auf der Suche nach ihrem Traumjob in den Dresdner Messehallen unterwegs gewesen, teilte der Messeveranstalter Ortec zum Ende der Veranstaltung am Sonntag mit. Mehr als 560 Aussteller hatten sich von Freitag bis Sonntag präsentiert. Unter dem Motto "Zukunft selbst gestalten" führt die "KarriereStart" seit 25 Jahren alle am Arbeitsmarkt relevanten Themen unter einem Dach zusammen. (dpa)