36-jährige Frau stürzt mit Kleinkind von Balkon

Eine Frau und ein ein Jahr altes Kind stürzen in Magdeburg von einem Balkon im vierten Stock. Wie konnte es dazu kommen? Die Polizei ermittelt.

Magdeburg.

Eine Frau und ein einjähriges Kleinkind sind in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) beim Sturz von einem Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es gegen 6 Uhr am Morgen zu einem Rettungseinsatz. Die beiden Personen seien in ein Krankenhaus gebracht worden.