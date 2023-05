36-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle

In der sächsischen Gemeinde Löbnitz (Kreis Nordsachsen) hat sich ein Autofahrer eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war er in der Nacht zum Mittwoch auf der Umgehungsstraße in Löbnitz von Pouch (Sachsen-Anhalt, Kreis Anhalt-Bitterfeld) in Richtung Reibitz unterwegs. Demnach entzog sich der 36-Jährige zunächst einer Kontrolle und flüchtete in die entgegengesetzte Richtung. Dabei sei er mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren und habe mehrfach Sperrungen umfahren.

Nach einer knappen halben Stunde kollidierte der Fahrer mit seinem Wagen den Angaben zufolge im Ortsteil Sausedlitz mit einem Polizeiauto und blieb auf einem angrenzenden Feld stehen. Er fuhr ohne gültigen Führerschein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest und ein Drogenschnelltest fielen negativ aus. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Am Mittwoch soll der Beschuldigte wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, des illegalen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)