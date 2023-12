4,2 Milliarden Euro Investitionen in Industriebetriebe

Kamenz.

Die Industriebetriebe in Sachsen haben im vergangenen Jahr insgesamt 4,2 Milliarden Euro investiert. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Investitionsvolumen 2022 damit nominal um 22,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz mit. Demnach wurden beispielsweise für Sachanlagen 766 Millionen Euro mehr ausgegeben als noch 2021. Zu beachten sei dabei aber auch die spürbare Preissteigerung.