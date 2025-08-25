Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Weil ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses randalierte, wurde die Dresdner Polizei gerufen. (Symbolbild)
Weil ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses randalierte, wurde die Dresdner Polizei gerufen. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Weil ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses randalierte, wurde die Dresdner Polizei gerufen. (Symbolbild)
Weil ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses randalierte, wurde die Dresdner Polizei gerufen. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
40-Jähriger stirbt bei Polizeieinsatz in Dresden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann randaliert nach Angaben der Behörden auf einem Balkon in Dresden, die Polizei greift ein. Bei der Fixierung stirbt er – die Todesursache ist bislang ungeklärt.

Dresden.

Bei einem Polizeieinsatz in Dresden ist ein 40-Jähriger während einer Fixierung durch Beamte gestorben. Der Mann randalierte am Donnerstagmittag auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses und warf Gegenstände hinunter, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. 

Wiederbelebungsmaßnahmen erfolgslos

Die Polizisten hätten ihn nicht zu "kooperativem Verhalten" bewegen können. Daher habe er fixiert werden müssen, unter anderem um ihm Handfesseln anzulegen. Die Beamten wendeten nach aktuellem Kenntnisstand Kraft auf die Arme und Hände an, wie der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Jürgen Schmidt, mitteilte. 

Als der Mann dabei bewusstlos wurde, leiteten sie laut Mitteilung unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Der Notarzt, der bereits zuvor zur Prüfung einer Zwangseinweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus gerufen wurde, führte die Maßnahmen fort, sie blieben den Angaben zufolge jedoch erfolglos. 

Todesursache noch unklar

Woran der 40-Jährige starb, ist noch unklar. Bei der Obduktion der Leiche wurde demnach zunächst keine eindeutige Todesursache festgestellt, allerdings stehen noch Untersuchungsergebnisse aus. Unter anderem wird noch geklärt, ob der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. 

Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, wie es in der Mitteilung heißt. Es gebe bislang "keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte" dafür, dass die Handlungen einer der beteiligten Polizisten den Tod des Mannes verursacht hätten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
26.08.2025
5 min.
Sechs Schüsse trafen getöteten Polizisten im Saarland
Vier Tage nach der Tat von Völklingen wird eine ganze Reihe an Details bekannt. (Archivfoto)
Der mutmaßliche 18-jährige Täter schoss in Völklingen noch auf sein Opfer, als der Mann bereits am Boden lag. Klar ist nun auch, dass der Beschuldigte selbst in kritischem Zustand ist.
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
19.08.2025
1 min.
"Soko Rex" ermittelt gegen Neonazis nach Angriff in Dresden
Die Polizei hat zwei Verdächtige nach einem Angriff auf einen 19-Jährigen gefasst. (Symbolbild)
In Dresden wird ein junger Mann angegriffen und verletzt. Die Polizei ermittelt zwei Männer aus der rechten Szene als Tatverdächtige.
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel