Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat zwei Männer festgenommen, die überschuldete Firmen abgewickelt haben sollen. (Symbolbild)
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat zwei Männer festgenommen, die überschuldete Firmen abgewickelt haben sollen. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat zwei Männer festgenommen, die überschuldete Firmen abgewickelt haben sollen. (Symbolbild)
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat zwei Männer festgenommen, die überschuldete Firmen abgewickelt haben sollen. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Sachsen
400 Firmen illegal abgewickelt? Razzia und Festnahmen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Netzwerk soll überschuldeten Unternehmen unrechtmäßig geholfen haben. Zwei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Wie lief das System der sogenannten Firmenbestattungen ab?

Berlin.

Mit Durchsuchungen in mehreren Ländern ist die Berliner Staatsanwaltschaft gegen ein Netzwerk vorgegangen, das mehr als 400 überschuldete Firmen abgewickelt haben soll. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 61 Jahre alter Berliner, wurde bereits am Dienstag im Ortsteil Buckow verhaftet, wie die Behörde mitteilte. Ein 51-Jähriger wurde am Mittwoch in Frankfurt/Main als Komplize festgenommen. Beide befinden sich laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. 

Insgesamt ermittelt die Berliner Behörde nach eigenen Angaben derzeit gegen 20 Beschuldigte im Alter von 40 bis 73 Jahre, darunter auch Notare. Bundesweit durchsuchten Polizisten und Zollbeamte insgesamt 29 Orte in Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz; allein in der Hauptstadt waren es 9 Objekte. 

61-Jähriger soll Drahtzieher sein

Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht der Beihilfe zu Insolvenzverschleppungen und zu Bankrotttaten. Der mutmaßliche Kopf des Netzwerks soll Gesellschaftern oder Geschäftsführern angeboten haben, wirtschaftlich angeschlagene oder nicht mehr aktive Firmen abzuwickeln. 

Umgangssprachlich spricht man von "Firmenbestattungen". Ziel kann dabei sein, dass die ursprünglichen Verantwortlichen aus den Firmenunterlagen verschwinden - oder auch, dass Geld aus dem Unternehmen abgezogen wird. 

Mehr als 400 Firmen "bestattet"

Nach den Ermittlungen soll sich der 61-Jährige über ein Netzwerk von Hilfspersonen unter anderem an neuen Anschriften um eingehende Post gekümmert und damit den Anschein eines normalen Geschäftsbetriebes aufrechterhalten haben. Seit dem Jahr 2022 sollen auf diese Art mehr als 400 Firmen "bestattet" worden sein. 

Die Auftraggeber sollen dafür jeweils Geld an den 61-Jährigen gezahlt haben. Der mutmaßliche Komplize soll dafür - meist polnische - Strohleute organisiert haben. Dabei handelt es sich nach laut Staatsanwaltschaft häufig um überschuldete oder unbedarfte Menschen, teils auch Obdachlose. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
16:06 Uhr
2 min.
Aktion gegen Kindesmissbrauch - Razzia bei 317 Verdächtigen
In Berlin ging die Polizei gegen 21 Verdächtige vor. (Symbolbild)
In mehreren ostdeutschen Bundesländern geht die Polizei bei einer Aktionswoche gegen die Verbreitung von Sexvideos mit Kindern und Jugendlichen vor. Hintergrund ist ein neuer Höchststand an Fällen.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel