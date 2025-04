400 Millionen Euro für Stromnetzausbau in Ostsachsen

Der Kredit ermöglicht Ausbau und Modernisierung des Stromnetzes. Neue Umspannwerke und Hochspannungsleitungen sollen die Versorgung sichern.

Dresden.

Für den Ausbau des Stromnetzes in Ostsachsen bekommt Sachsenenergie einen Kredit in Höhe von 400 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die Mittel sollen in die Modernisierung und Erweiterung fließen und so die Stromversorgung bei wachsender Nachfrage in der Region langfristig absichern, wie die EIB mitteilte. Es handelt sich demnach um eine der größten Einzelinvestitionen der EIB mit einem kommunalen Energieversorger in Deutschland.

Bessere Integration von erneuerbaren Energien

Die modernen Netze sorgen den Angaben nach für eine bessere Integration der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. "Mit leistungsstarken Umspannwerken, Netzknoten und Hochspannungsleitungen bringen wir gemeinsam die Energiewende voran, um nachhaltiges Wachstum in der Region Ostsachsen zu sichern", sagte Nicola Beer, Vizepräsidentin der EIB, laut Mitteilung. Jederzeit verlässlich verfügbare und günstige Energie sei der Schlüssel für internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Frank Brinkmann, Vorstandsvorsitzender von SachsenEnergie, dankte der EIB für das Vertrauen. Sein Unternehmen stehe vor immensen Herausforderungen, den erforderlichen Ausbau der Energienetze in einem zuvor nie dagewesenen Umfang zu finanzieren.

Investitionen von insgesamt 732 Millionen Euro geplant

Bis 2027 plant Sachsenenergie mit dem Netzbetreiber Sachsennetze den Angaben nach Investitionen von insgesamt 732 Millionen Euro in Dresden sowie den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. So erhält etwa das Umspannwerk Dresden-Räcknitz eine größere, leistungsstärkere Schaltanlage, was zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung und der Industrieerweiterung im Dresdner Norden, unter anderem durch die neuen Halbleiterwerke von Infineon und ESMC, beitragen soll. (dpa)