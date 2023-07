418 Einser-Absolventinnen und -Absolventen in Sachsen

Dresden. Besser geht's nicht: 418 Schülerinnen und Schüler in Sachsen haben ihr Abitur oder ihre Fachhochschulreife in diesem Jahr mit der Traumnote 1,0 abgelegt. Wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte, erhalten sie ein Glückwunschschreiben des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, eine Urkunde von Kultusministers Christian Piwarz (beide CDU), eine Ehrenplakette aus Meissener Porzellan und einen Büchergutschein. Am Freitagnachmittag ist dazu eine Festveranstaltung in der Dresdner Frauenkirche geplant.

Piwarz gratulierte den Absolventinnen und Absolventen. "Sie können stolz auf ihre Leistung sein. Dahinter steckt harte Arbeit. Niemand bekommt ein 1,0-Abitur oder eine 1,0-Fachhochschulreife geschenkt", betonte der Kultusminister. Die Lehrkräfte hätten einen großen Anteil an diesem Erfolg. "Unsere Lehrerinnen und Lehrer bereiten ihre Schützlinge bestmöglich auf die Prüfungen vor. Sie geben nicht nur Wissen weiter, sondern motivieren und unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Nach Angaben des Ministeriums legten von den insgesamt 418 Einser- Absolventen 359 ihre Fach- beziehungsweise Hochschulreife an einem allgemeinbildenden Gymnasium ab, 41 an einem Beruflichen Gymnasium, 15 an einer Fachoberschule und drei an einer Fachschule. Die jungen Frauen schneiden dabei besser ab - auf sie entfiel die Traumnote 264 Mal. (dpa)