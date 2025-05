42 Feldhamster starten neues Leben in freier Wildbahn

Mehr als 40 Feldhamster aus Leipziger Zucht wurden in Halle aufgepäppelt und jetzt in Nordsachsen ausgewildert. Das Projekt geht damit in eine neue Runde – und soll eine fast verschwundene Art retten.

Halle/Leipzig. Der Bergzoo Halle hat 42 Feldhamster zur Auswilderung in ein Schutzgebiet in Nordsachsen gebracht. Die Tiere stammen aus der Zucht des Zoos Leipzig und wurden in Halle über den Winter betreut, wie der Zoo mitteilte. Alle Tiere hätten den Winterschlaf gut überstanden und ein Gewicht von bis zu 650 Gramm erreicht.

Die Auswilderung ist Teil des Projekts "Kooperativer Feldhamsterschutz im Freistaat Sachsen", das der Zoo Leipzig gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen und weiteren Partnern umsetzt. Ziel ist es, stabile Feldhamsterbestände im letzten Vorkommensgebiet der Art in Sachsen aufzubauen.

In Nordsachsen startete die zweite Auswilderungsrunde des bedrohten Feldhamsters. (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa In Nordsachsen startete die zweite Auswilderungsrunde des bedrohten Feldhamsters. (Archivbild) Bild: Oliver Berg/dpa

Schutz heimischer Arten

"Wir sind stolz, dieses erfolgreiche und vorbildhafte Projekt in enger Partnerschaft mit dem Zoo Leipzig zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Feldhamsters unterstützen zu können", sagte Zoodirektor Dennis Müller. Der Schutz heimischer Arten liege dem Zoo besonders am Herzen. "Wir freuen uns, das Engagement auch im kommenden Jahr fortzusetzen."

Mit der diesjährigen Auswilderung geht das Projekt bereits in das zweite Jahr. Insgesamt sollen in diesem Jahr bis zu 200 Tiere in die Freiheit entlassen werden – auf speziell vorbereiteten Flächen, die hamsterfreundlich bewirtschaftet werden.

Das Projekt setzt auf freiwillige Maßnahmen, vertragliche Kooperationen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft sowie die Mitwirkung von Zoos und Behörden. Der Feldhamster gilt als Indikator für eine vielfältige und intakte Agrarlandschaft, von der auch andere Arten profitieren. (dpa)