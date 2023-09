42-Jähriger bei Streit mit Messer am Arm verletzt

Chemnitz.

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung im Chemnitzer Yorckgebiet ist ein 42-Jähriger mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Ein 37-Jähriger habe ihn mit dem Messer am Arm verletzt, teilte die Polizei am Sonntag in Chemnitz mit. Auch er habe bei dem Vorfall am Samstagnachmittag Verletzungen erlitten.