42-Jähriger nach tödlicher Messerattacke angeklagt

Ein 29-Jähriger wollte einen Freund schützen und wurde dabei selbst tödlich verletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter ist nun Anklage erhoben worden.

Chemnitz.

Nach einem tödlichen Messerangriff im Chemnitzer Stadtzentrum hat die Staatsanwaltschaft einen 42-Jährigen des Mordes angeklagt. Der Afghane habe am frühen Morgen des 30. November 2024 mit einem Küchenmesser einem 29-jährigen Landsmann "absichtlich und wuchtig in den linken Stirnbereich" gestochen, teilte eine Sprecherin mit. Dabei habe er dessen Tod in Kauf genommen.