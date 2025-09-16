Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der 43-Jährige wurde mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Der 43-Jährige wurde mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
43-Jähriger in Chemnitz mit Messer verletzt
Mitten in der Stadt eskaliert ein Streit, ein Mann landet mit mehreren Stichverletzungen im Krankenhaus. Die Suche nach den Tatverdächtigen läuft.

Chemnitz.

Bei einem Streit zwischen mehreren Männern im Zentrum von Chemnitz ist ein 43-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Am Nachmittag sei es im Stadthallenpark zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen, die dann in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete, teilte die Polizei mit. Einer der Angreifer soll dem 43-Jährigen demnach auch mehrere Stichverletzungen zugefügt haben.

Die Täter flüchteten zu Fuß. Polizisten konnten sie im Zuge sofortiger Fahndungsmaßnahmen im Umfeld nicht mehr stellen. Die Suche nach den Verdächtigen läuft. Laut Angaben einer Sprecherin handelte es sich um eine kleinere Gruppe, genauere Angaben waren zunächst nicht möglich. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung sowie zu den konkreten Umständen und Tatbeteiligungen und geht dabei ersten Hinweisen zur Täterschaft nach.

Der 43-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine Vernehmung steht laut Sprecherin noch aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
