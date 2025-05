Ein Motorradfahrer stürzt auf die Straße – er trägt keinen Helm. Der Mann stirbt noch an der Unfallstelle.

Bautzen.

Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bautzen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 45-Jährige am Donnerstagabend ohne Helm unterwegs. Er stürzte ohne Fremdeinwirkung auf die Straße und verstarb noch an der Unfallstelle. (dpa)