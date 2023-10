46-Jähriger bei Wohnungsbrand in Dresden leicht verletzt

Dresden.

Ein 46 Jahre alter Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Dresden im Stadtteil Cossebaude leicht verletzt worden. Vermutlich habe er den Brand in der Nacht auf Mittwoch beim Kochen ausgelöst, berichtete die Polizei. Sämtliche Bewohner mussten das Mehrfamilienhaus in der Straße Albrechtshöhe verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.