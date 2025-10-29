485 Bücher für Preis der Leipziger Buchmesse eingereicht

Weniger Einreichungen als im Vorjahr, doch die Auswahl bleibt groß: Die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse muss 485 Titel sichten - und die besten Werke in drei Kategorien küren.

Leipzig. Für den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse 2026 haben die Verlage 485 Titel ins Rennen geschickt. Das sind weniger als im Vorjahr (506). Doch die Zahl bewege sich weiterhin auf einem hohen Niveau, so ein Messe-Sprecher.

Die Jury unter Vorsitz von Katrin Schumacher hat nun die Qual der Wahl. Sie muss jeweils eine herausragende Neuerscheinung in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung küren. Es gebe auch in diesem Jahr eine große Vielstimmigkeit zwischen Lyrik und Sachthema, umfangreichen Romanen und knappen Essays, konstatierte Schumacher.

Die Nominierungen werden Ende Februar bekanntgegeben, die Preisträger dann am 19. März verkündet. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. (dpa)