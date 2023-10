50.000 Euro Sachschaden durch Einbruch bei 1. FC Lok Leipzig

Einbrecher dringen in das Stadion von Regionalligist Lok Leipzig ein. Dem Club entsteht ein hoher Schaden. Die Polizei ermittelt.

Leipzig.

Fußball-Regionalligist 1. FC Lok Leipzig ist bei einem Einbruch ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden. Der Verein teilte am Samstag in sozialen Netzwerken mit, dass Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Geschäftsstelle, die VIP-Räume sowie die Vereinsgaststätte im Bruno-Plache-Stadion eingedrungen seien. Dabei habe es einen geschätzten Sachschaden von 50.000 Euro gegeben.