Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
500 Millionen Euro für 75 moderne Züge in Mitteldeutschland. (Archivbild)
500 Millionen Euro für 75 moderne Züge in Mitteldeutschland. (Archivbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
500 Millionen Euro für 75 moderne Züge in Mitteldeutschland. (Archivbild)
500 Millionen Euro für 75 moderne Züge in Mitteldeutschland. (Archivbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Sachsen
500 Millionen Euro für 75 moderne Züge in Mitteldeutschland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr Komfort, mehr Platz: Die S-Bahn Mitteldeutschland investiert 500 Millionen Euro in moderne Züge – inklusive WLAN, Familienbereich und barrierefreiem Reisen.

Leipzig.

Die Flotte der S-Bahn Mitteldeutschland bekommt 75 neue Züge. Die Mireo-Modelle, die ab Dezember 2026 den öffentlichen Nahverkehr in der Region Leipzig maßgeblich stärken sollen, wurden nun vorgestellt. Der vergebene Auftrag umfasst ein Volumen von rund 500 Millionen Euro und stellt die bisher größte Bestellung für die Mireo-Zugplattform von Siemens Mobility dar, wie das Unternehmen mitteilte.

Die neuen Züge bieten demnach 100 Sitzplätze in den zweiteiligen Zügen, 150 Sitzplätze in den Dreiteilern und 200 Sitze in den Vierteilern. Dazu kommen ein höheres Platzangebot für Fahrräder und ein separater 1. Klasse-Bereich mit Ledersitzen. Es gibt kostenloses WLAN, einen Familienbereich sowie barrierefreies Reisen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
07.11.2025
2 min.
Siemens erhält Milliardenauftrag aus der Schweiz
Siemens liefert Züge in die Schweiz (Symbolbild)
Die Schweizer Bahnen investieren mehr als zwei Milliarden Euro in neue Doppelstockzüge, und Siemens bekommt den Zuschlag. Was die Fahrgäste in Zürich und der Westschweiz erwartet.
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
17.10.2025
3 min.
Stufenlos und besserer Empfang – Bahn stellt ICE L vor
Bahnchefin Evelyn Palla (3.v.l.) und Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU, 2.v.l) bei der Vorstellung des neuen ICE L.
In wenigen Wochen soll der lang ersehnte ICE L erstmals über die Schienen rollen. Er soll die Flotte verjüngen, aber auch mehr Komfort bieten. Was Reisende erwartet und wo die ersten Züge fahren.
Mehr Artikel