60.000 Gäste hören Gewandhausorchester unter freiem Himmel

Das weltberühmte Gewandhausorchester kostenlos unter freiem Himmel erleben: Das ist in Leipzig möglich. Zehntausende Menschen lauschten am Wochenende im Park den Melodien von "Walzerkönig" Strauß.

Leipzig.

Die zwei Konzerte des Leipziger Gewandhausorchesters unter freiem Himmel haben am Wochenende rund 60.000 Menschen angezogen. Unter der Leitung des Dirigenten Franz Welser-Möst präsentierte das Orchester in diesem Jahr am Freitag und Samstag im Rosental ein Ständchen für den "Walzerkönig" Johann Strauß zu dessen 200. Geburtstag, wie der Sprecher des Gewandhauses, Dirk Steiner, mitteilte.