60-Jährige tot in Mehrfamilienhaus gefunden: Tötung vermutet

Dresden.

Einsatzkräfte haben am Dienstagabend eine Frau leblos in einem Mehrfamilienhaus im Dresdner Stadtteil Löbtau aufgefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 60-Jährigen feststellen, wie die Polizei am Mittwoch in Dresden mitteilte. Angaben zufolge sei der Rettungsdienst vor Ort gewesen und habe die Polizei informiert.