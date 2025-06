Eine Frau wird im Landkreis Leipzig tot in einem Teich gefunden. Die Polizei ermittelt.

Geithain.

Die Polizei hat nach dem Fund einer leblosen Frau in Geithain (Landkreis Leipzig) ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die 63-Jährige sei am Morgen in einem Teich gefunden worden, sagte eine Sprecherin. Man ermittle in alle Richtungen. Nähere Angaben dazu, wie die Frau gestorben ist, konnten zunächst nicht gemacht werden. (dpa)