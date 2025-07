8.000 Lehrstellen in Sachsen noch unbesetzt

Gleichzeitig gibt es rund 7.000 Interessenten, die noch keinen Platz gefunden haben. In einigen Berufsbildern herrscht Bewerbermangel - etwa auf dem Bau. Wer die Initiative ergreift, hat gute Chancen.

Dresden.

In Sachsen sind noch knapp 8.000 Lehrstellen zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres unbesetzt. Dem gegenüber stehen rund 7.000 potenzielle Bewerber, die noch keinen Platz gefunden haben. In einigen Berufen herrsche ein Mangel an Interessenten, heißt es in einer Mitteilung der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit. Wer sich in diesen Berufen in den kommenden Monaten bewirbt, hat demnach gute Chancen.