Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung und Körperverletzung gegen eine 81-Jährige. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung und Körperverletzung gegen eine 81-Jährige. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Sachsen
81-Jährige soll Mädchen mit Kopftuch attackiert haben
Gegen eine Frau aus Dresden wird wegen Volksverhetzung und Körperverletzung ermittelt. Sie soll versucht haben, einer 14-Jährigen gewaltsam das Kopftuch vom Kopf zu ziehen.

Dresden.

Eine 81-Jährige soll in Dresden versucht haben, einer Jugendlichen ihr Kopftuch gewaltsam vom Kopf zu ziehen. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Die Beamten seien am Freitag verständigt worden, weil die Seniorin auf einem Hof in der Dresdner Südvorstadt zwei 14 Jahre alte Mädchen rassistisch beleidigt haben soll. Zudem soll es laut Polizei zu dem Versuch gekommen sein, einer der beiden Jugendlichen das Kopftuch herunterzureißen. Gegen die Seniorin wird nun wegen Volksverhetzung und Körperverletzung ermittelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
