Ein Hubschrauber brachte die verletzte Seniorin in eine Klinik. (Symbolbild) Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa
Ein Hubschrauber brachte die verletzte Seniorin in eine Klinik. (Symbolbild) Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
83-Jährige bei Explosion schwer verletzt
Südlich von Dresden hat eine Explosion eine 83-Jährige schwer verletzt. Ermittler vermuten ein defektes Haushaltsgerät als Ursache.

Kreischa.

Bei einer Explosion im Keller eines Hauses in Kreischa (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist eine 83 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Nach den ersten Ermittlungen führte am Sonntagvormittag ein Defekt an einem Gasherd im Keller zu einer Verpuffung. Zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Angaben vor. (dpa)

