Vor allem der Osten Sachsens war am Morgen von der Glätte betroffen. (Archivbild)
Vor allem der Osten Sachsens war am Morgen von der Glätte betroffen. (Archivbild)
Sachsen
85 Glätteunfälle in Oberlausitz und Erzgebirge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lkw bleiben liegen, Straßen werden wegen Unfällen gesperrt: In Teilen Sachsens haben Glätte und Schnee den Verkehr durcheinandergebracht.

Dresden/Bautzen.

Glatte Straßen haben vor allem in der Oberlausitz und im Osterzgebirge für über 80 Unfälle gesorgt. Laut Polizei mussten in der Nacht sowie am Morgen mehrere Kreis- und Bundesstraßen im Erzgebirgskreis, im Raum Görlitz und Bautzen zeitweise gesperrt werden. Auch die Autobahn 17 bei Dresden war betroffen. Auf mehreren Abschnitten blieben Lastwagen liegen oder stellten sich quer, ebenso auf der A4 in Richtung Görlitz. 

Bei vier der 85 Unfälle wurden insgesamt sieben Menschen verletzt, eine Person davon schwer. In den meisten Fällen blieb es laut Polizei jedoch bei Sachschäden. Ab den Mittagsstunden entspannte sich die Lage, alle Strecken waren wieder befahrbar.

Der Deutsche Wetterdienst hatte vor Schneeregen, Schnee und glatten Straßen gewarnt. In den letzten 24 Stunden sei der meiste Schnee dabei im Zittauer Gebirge sowie in Görlitz gefallen. Dort bedecken aktuell 13 Zentimeter die Landschaft. Im Erzgebirge seien es bis zu sieben Zentimeter Schnee, im Vogtland nur zwei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
