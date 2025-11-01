Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einem Autounfall in Chemnitz-Wittgensdorf ist ein 95-Jähriger gestorben (Symbolbild)
Bei einem Autounfall in Chemnitz-Wittgensdorf ist ein 95-Jähriger gestorben (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
95-Jähriger stirbt bei Unfall in Chemnitz
Notärzte kämpfen nach einem Autounfall um das Leben eines Seniors – vergeblich. Das ist zu dem Crash in Chemnitz bekannt.

Chemnitz.

Bei einem Verkehrsunfall in Chemnitz ist ein 95-Jähriger ums Leben gekommen. Der Senior sei mit seinem Auto im Stadtteil Wittgensdorf zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten und dann gegen das Betonfundament einer Eisenbahnbrücke geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen und reanimiert worden, kurz darauf jedoch verstorben. (dpa)

