95-Jähriger stirbt bei Unfall in Chemnitz

Notärzte kämpfen nach einem Autounfall um das Leben eines Seniors – vergeblich. Das ist zu dem Crash in Chemnitz bekannt.

Chemnitz.

Bei einem Verkehrsunfall in Chemnitz ist ein 95-Jähriger ums Leben gekommen. Der Senior sei mit seinem Auto im Stadtteil Wittgensdorf zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten und dann gegen das Betonfundament einer Eisenbahnbrücke geprallt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei von Rettungskräften aus seinem Fahrzeug geborgen und reanimiert worden, kurz darauf jedoch verstorben. (dpa)