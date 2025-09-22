Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mehrere Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen in Sachsen (Symbolbild).
Mehrere Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen in Sachsen (Symbolbild).
Sachsen
95 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen 2024 in Sachsen
Im vergangenen Jahr wurden in Sachsen 95 Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen gemeldet. Wie viel davon in die Umwelt gelangte, zeigt die aktuelle Statistik.

Kamenz.

 In Sachsen haben sich voriges Jahr 95 Unfälle ereignet, bei denen sogenannte wassergefährdende Stoffe ausgetreten sind. Insgesamt gelangten laut dem Statistischen Landesamt in Kamenz rund 338,4 Kubikmeter solcher Substanzen in die Umwelt. Ein Großteil davon fiel bei drei Unfällen mit Jauche, Gülle, Silagesickersaft an. (dpa)

