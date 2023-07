96 Prozent der Schüler bei Prüfungen erfolgreich

Dresden.

Die Mädchen und Jungen an sächsischen Schulen haben sich bei den Prüfungen erneut als nervenstark erwiesen. Wie das Kultusministerium am Mittwoch in Dresden mitteilte, waren rund 96 Prozent bei den Abschlussprüfungen erfolgreich. Im Vorjahr betraf das 97 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Die Erfolge seien auch die Erfolge der Lehrerschaft, hieß es.