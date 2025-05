A17 in Dresden nach Lkw-Brand wieder frei

Ein Laster fängt nachts auf der Autobahn 17 in Dresden Feuer. Eine Fahrtrichtung war bis zum Nachmittag gesperrt.

Dresden.

Die Sperrung der A17 in Richtung Dresden wegen eines Lkw-Brandes ist am Nachmittag aufgehoben worden. Ein Laster fing in der Nacht zu Montag auf der Fahrbahn nahe Dresden aus bislang ungeklärten Gründen Feuer, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte sperrten die eine Seite der Autobahn ab.